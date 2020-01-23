Büyük projeyi tanıttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Türkoğlu, Kasapoğlu'na Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kasapoğlu'na adının yazılı olduğu milli takım forması hediye edildi.
- Spor
- 23.01.2020
- Gazete
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