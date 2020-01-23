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Büyük projeyi tanıttı

Gençlik ve , Türkiye Federasyonu Başkanı 'nu ziyaret etti. Türkoğlu, Kasapoğlu'na 'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kasapoğlu'na adının yazılı olduğu forması hediye edildi.

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