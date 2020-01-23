Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı evinde 4-3 kazanan Antalya kupada adını son 8 takım arasına yazdırdı. Göztepe'nin gollerini Tripic ve Halil atarken Antalya'nın gollerini Harun ve Mukairu kaydetti. Antalyaspor'da Amilton 86'da kırmızı kart gördü.
- Spor
- 23.01.2020
- Gazete
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