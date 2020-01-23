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çeyrek finalde

spor 'nda deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı evinde 4-3 kazanan Antalya kupada adını son 8 takım arasına yazdırdı. Göztepe'nin gollerini Tripic ve Halil atarken Antalya'nın gollerini Harun ve Mukairu kaydetti. 'da Amilton 86'da gördü.

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