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’den 1.5 yıllık imza

'da ’ın yerine göreve getirilen genç hoca ile resmi sözleşme imzalandı... ’e sezon sonuna kadar 250 bin lira ödenecek.

Çimşir’den 1.5 yıllık imza
40 yaşında Trabzonspor'da teknik adamlık koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Genç hocaya sezon sonuna kadar 250 bin lira ödeneceği, yeni sezonda ise maaşın 3 milyon 500 bin lira olacağı duyuruldu. Takımın başında 2 resmi maça çıkan Hüseyin Çimşir 2 galibiyet alırken, Bordo-Mavililer bu karşılaşmaları gol yemeden kazandı.

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