40 yaşında Trabzonspor'da teknik adamlık koltuğuna oturan Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Genç hocaya sezon sonuna kadar 250 bin lira ödeneceği, yeni sezonda ise maaşın 3 milyon 500 bin lira olacağı duyuruldu. Takımın başında 2 resmi maça çıkan Hüseyin Çimşir 2 galibiyet alırken, Bordo-Mavililer bu karşılaşmaları gol yemeden kazandı.