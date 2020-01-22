Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru istifa etti Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sarı- kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüptep yapılan açıklamada, Özüdoğru'ya teşekkür edildi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sarı- kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüptep yapılan açıklamada, Özüdoğru'ya teşekkür edildi. TÜM MANŞETLER