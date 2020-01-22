Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru istifa etti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sarı- kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüptep yapılan açıklamada, Özüdoğru'ya teşekkür edildi. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, sarı- kırmızılı kulüpteki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulüptep yapılan açıklamada, Özüdoğru'ya teşekkür edildi.
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