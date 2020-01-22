Başakşehir’e büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün çok büyük bir sürpriz yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir 1-1'in rövanşında 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak elendi. Daha önce Süper Lig'den Ankaragücü ve Gaziantep'i saf dışı bırakan Kırklareli böylece büyük bir başarıya imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. Birçok as futbolcusuyla sahaya çıkmasına rağmen kazanamayan Başakşehir geçen sezon da kupada 1. Lig ekibi Hatayspor'a elenmişti.
- Spor
- 22.01.2020
- Gazete
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