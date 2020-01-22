Adem Ljajic’e Fiorentina kancası

Kartal'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e Fiorentina talip oldu. İtalyan kulübünün eski oyuncularını yeniden kadroya katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ÖNCELİKLE SEZON SONU
Fiorentina'nın Adem Ljajic'i sezon sonu için düşündüğü ancak bir ihtimal devre arasında da Adem'in transferi için girişimde bulunabileceği ortaya çıktı. Yönetimin iyi bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Adem Ljajic'in İtalya'dan gelecek teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor.
ÖNCELİKLE SEZON SONU
Fiorentina'nın Adem Ljajic'i sezon sonu için düşündüğü ancak bir ihtimal devre arasında da Adem'in transferi için girişimde bulunabileceği ortaya çıktı. Yönetimin iyi bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Adem Ljajic'in İtalya'dan gelecek teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.