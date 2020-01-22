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'ın Sırp yıldızı 'e talip oldu. n kulübünün eski oyuncularını yeniden kadroya katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Adem Ljajic’e Fiorentina kancası
Kartal'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e talip oldu. n kulübünün eski oyuncularını yeniden kadroya katmak için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ÖNCELİKLE SEZON SONU
Fiorentina'nın 'i sezon sonu için düşündüğü ancak bir ihtimal devre arasında da Adem'in transferi için girişimde bulunabileceği ortaya çıktı. Yönetimin iyi bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.



Adem Ljajic'in İtalya'dan gelecek teklife 'evet' demesine kesin gözüyle bakılıyor.

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