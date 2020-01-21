Güven kupada oynayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Erzurumspor maçında sahaya farklı bir 11 çıkaracağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Güven Yalçın'ı ilk 11'de oynatacağı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Erzurumspor maçında sahaya farklı bir 11 çıkaracağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Güven Yalçın'ı ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
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