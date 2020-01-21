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Güven kupada oynayacak

'nın Erzurumspor maçında sahaya farklı bir 11 çıkaracağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın 'ı ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

Güven kupada oynayacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Erzurumspor maçında sahaya farklı bir 11 çıkaracağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın 'ı ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

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