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  • Son Güncelleme: 21.01.2020 19:24

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son 16 turunda rövanş maçında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

son 16 turunda rövanş maçında sahasında 'u konuk ediyor.

Fenerbahçe Kayserispor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

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