Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe Kayserispor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt
Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets
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