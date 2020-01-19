Trabzon Soumaoro’dan haber bekliyor

Trabzonspor Fransa'nın Lille takımında forma giyen 27 yaşındaki stoper Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Fransız kulübü ile iyi ilişkileri bulunan Bordo- Mavililer, yaptığı kiralama teklifine cevap bekliyor. Yıldız oyuncunun Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Kanat mevkisi için ise ilk adayın Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başakçıoğlu olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta içinde önemli gelişmeler bekleniyor.
- Spor
- 19.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.