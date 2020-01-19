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Trabzon Soumaoro’dan haber bekliyor

Onazi, Avdijaj ve Fernandes ile yollarını ayıran , ’in stoperi Soumaoro için kiralama teklifinde bulundu. Bordo-Mavililer cevap bekliyor.

Trabzon Soumaoro’dan haber bekliyor
Trabzonspor 'nın Lille takımında forma giyen 27 yaşındaki stoper Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Fransız kulübü ile iyi ilişkileri bulunan Bordo- Mavililer, yaptığı kiralama teklifine cevap bekliyor. Yıldız oyuncunun Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi. Kanat mevkisi için ise ilk adayın 'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başakçıoğlu olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta içinde önemli gelişmeler bekleniyor.

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