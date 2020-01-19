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: Biz Fenerbahçeyiz tenezzül etmeyiz

, maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal, "'e golü attıktan sonra formasını çıkarmasın diye adeta saldırdık. Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Biz Fenerbahçe'yiz" dedi.

Biz Fenerbahçeyiz tenezzül etmeyiz
Maçın ardından konuşan , maçın büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu ve bunu Türkiye'de en iyi Fenerbahçe'nin yaptığını belirtirken Vedat Muriç'in 2. sarı kartını da yorumladı. Yanal, "Vedat Muriç'e golü attıktan sonra formasını çıkarmasın diye adeta saldırdık. Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Biz Fenerbahçe'yiz" dedi. Yanal, "Comolli'ye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok" ifadesini de kullandı.



EMRE: NE İSTENDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ
Maçın ardından konuşan Emre Belözoğlu, "Camiamızın bizden ne istediğini çok iyi biliyoruz. Maça hükmeden bizdik. Kazanmak daha önemliydi. 2-3 haftalık zorlu periyot var. Kazasız çıkmak istiyoruz" dedi.



2 GOL VAR'A TAKILDI!
ve 'in birer golü VAR'la iptal edildi
G.Antep ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta iki takımın da birer golü VAR'la iptal oldu. İlk olarak 46'da Fener'in Muriç'le bulduğu gol VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı. 87. dakikada ise Gaziantep'in Kayode ile bulduğu gol öncesinde 'a faul yapıldığı gerekçesiyle değer kazanmadı.



RODRIGUES ZORU BAŞARDI
F.Bahçeli Rodrigues, Gaziantep maçının 46. dakikasında boş kaleye topu yollayamadı. 29 yaşındaki futbolcu kaleciyi geçtikten sonra topu direğe nişanladı.

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