Gaziantep FK deplasmanında kritik bir 3 puan alan Fenerbahçe, bu sezonun ofsayt rekorunu da kırdı. Zorlu karşılaşmada tam 10 kez ofsayta düşen Sarı-Lacivertli futbolcular, bu sezon bir maçta en çok ofsayta yakalanan takım oldu. Dün akşamki maçta Fenerbahçe'nin Muriç'le 46'da bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
- Spor
- 19.01.2020
- Gazete
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