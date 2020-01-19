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, deplasmanında 10 kez ofsayta yakalandı

FK deplasmanında kritik bir 3 puan alan , bu sezonun ofsayt rekorunu da kırdı. Zorlu karşılaşmada tam 10 kez ofsayta düşen Sarı-Lacivertli futbolcular, bu sezon bir maçta en çok ofsayta yakalanan takım oldu.

Ofsayt rekoru!
Gaziantep FK deplasmanında kritik bir 3 puan alan , bu sezonun ofsayt rekorunu da kırdı. Zorlu karşılaşmada tam 10 kez ofsayta düşen Sarı-Lacivertli futbolcular, bu sezon bir maçta en çok ofsayta yakalanan takım oldu. Dün akşamki maçta Fenerbahçe'nin Muriç'le 46'da bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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