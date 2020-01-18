Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusu Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Fransız kulübü ile iyi ilişkileri bulunan bordo-mavililer, yaptığı kiralama teklifine cevap bekliyor. Yıldız oyuncunun Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
AVDIJAJ GÖNDERİLDİ
Trabzonspor'da bu sezon transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Kosovalı yıldızın sözleşmesi dün feshedildi.
BAŞACIKOĞLU ÖNERİSİ!
Trabzon yerli oyuncu sayısını artırmak için çalışıyor. Fırtına'ya Kayseri'den ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi.
AVDIJAJ GÖNDERİLDİ
Trabzonspor'da bu sezon transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Kosovalı yıldızın sözleşmesi dün feshedildi.
BAŞACIKOĞLU ÖNERİSİ!
Trabzon yerli oyuncu sayısını artırmak için çalışıyor. Fırtına'ya Kayseri'den ayrılan Bilal Başacıkoğlu önerildi.
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