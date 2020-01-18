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, Soumaoro için yoğun mesai harcıyor

Karadeniz Fırtınası , 'nın Lille takımında forma giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusu 'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Fransız kulübü ile iyi ilişkileri bulunan bordo-mavililer, yaptığı kiralama teklifine cevap bekliyor. Yıldız oyuncunun Fransa'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Soumaoro için yoğun mesai
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusu Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Fransız kulübü ile iyi ilişkileri bulunan bordo-mavililer, yaptığı kiralama teklifine cevap bekliyor. Yıldız oyuncunun 'dan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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