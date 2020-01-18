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90+2’de güldü

son nefeste... Yeşil-Beyazlılar, ’nü 90+2’de ’nın golüyle yıktı. 10 maçlık aranın ardından galip gelerek 2. yarıya 3 puanla başladı.

Konyaspor 90+2’de güldü
Konyaspor son nefeste... Yeşil-Beyazlılar, 'in ikinci yarısının açılış maçında deplasmanda 'nü 1-0 mağlup etti. 17. dakikada Konyasporlu Milosevic'in şutu direğinin yanından auta gitti. 81'de Ankaragücü'nden İlhan Parlak'ın kafa vuruşnda top çerçeveyi bulmadı.

SON NEFESTE...
83'te lu Miya'nın kafa şutu direkten döndü. 90+2'de plase bir vuruşla Konya'yı öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi: 0-1.

KOCAMAN: HAYATA DÖNDÜK
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Bizim için hayata geri dönüş maçı oldu. Umarım böyle devam eder. Sonraki haftalara özgüven arttırıcı 3 puan oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

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