Konyaspor 90+2’de güldü

Konyaspor son nefeste... Yeşil-Beyazlılar, Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 17. dakikada Konyasporlu Milosevic'in şutu direğinin yanından auta gitti. 81'de Ankaragücü'nden İlhan Parlak'ın kafa vuruşnda top çerçeveyi bulmadı.
SON NEFESTE...
83'te Konyasporlu Miya'nın kafa şutu direkten döndü. 90+2'de Shengelia plase bir vuruşla Konya'yı öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi: 0-1.
KOCAMAN: HAYATA DÖNDÜK
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Bizim için hayata geri dönüş maçı oldu. Umarım böyle devam eder. Sonraki haftalara özgüven arttırıcı 3 puan oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
SON NEFESTE...
83'te Konyasporlu Miya'nın kafa şutu direkten döndü. 90+2'de Shengelia plase bir vuruşla Konya'yı öne geçirdi ve maçın sonucunu belirledi: 0-1.
KOCAMAN: HAYATA DÖNDÜK
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ankaragücü galibiyeti sonrası, "Bizim için hayata geri dönüş maçı oldu. Umarım böyle devam eder. Sonraki haftalara özgüven arttırıcı 3 puan oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
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