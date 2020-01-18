Denizlispor startı verildi!

Galatasaray yarın sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Galatasaray yarın sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.
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