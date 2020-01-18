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Denizlispor startı verildi!

yarın sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına dün start verdi. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Denizlispor startı verildi!
Galatasaray yarın sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

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