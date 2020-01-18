Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son zamanlarda Trabzonspor'un muhasebesinin bazı kulüp başkanları tarafından tutulmaya başlandığını belirterek, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi. Ağaoğlu, "Limit sınırlamasıyla ilgili olarak aylardır söylediğimiz konular kulüplerin önüne geldi. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor" diye konuştu.
LİGDE İLK 7-9 HAFTA ZOR!
Ağaoğlu, "Ligde ilk 7-9 haftada güçlü, zirve mücadelesi veren rakiplerle oynayacağız" dedi.
LİGDE İLK 7-9 HAFTA ZOR!
Ağaoğlu, "Ligde ilk 7-9 haftada güçlü, zirve mücadelesi veren rakiplerle oynayacağız" dedi.
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