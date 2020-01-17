Trabzon Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u 2-0 yendi. 22. dakikada Sosa'nın kaleye doğru yaptığı orta direk ağlarla buluştu. 35'te Obi Mikel kornerden gelen topa kafayla dokunda. Top az farkla dışarı çıktı. 45'te Nwakaeme'nin mükemmel şutu direkten geri geldi.
BU KEZ SÖRLOTH DİREĞE TAKILDI
56'da Nwakaeme'nin ortasında Sörloth'un kafa vuruşu üst direkten döndü. 60'da Sosa'nın ortasında Denizlispor savunmasından dönen topa Campi vurdu. Top direği yaladı.
GENÇ SERKAN GOLE YAKLAŞTI
78'de Rodallega'nın kale dibinden vuruşunu Erce çıkardı. 80'de Nwakaeme ceza sahasına girmeden uzak köşeye mükemmel vurdu: 2-0. 88'de Serkan Asan yüzde 100'ü kaçırdı.
BADOU NDİAYE İLK KEZ
Trabzonspor'un yeni transferi Badou Ndiaye dün ilk resmi maçına çıktı. Senegalli yıldıza ilgi büyüktü.
OYUNCULARIMI KUTLUYORUM
Trabzonspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Kazanmak güzeldi. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Belli bölümlerde biz iyiydik ama oyununun belli bölümlerinde de oyundan düştük" dedi.
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