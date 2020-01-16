Beşiktaş kupada yarılı... Kartal Ziraat Türkiye Kupa sı Son 16 Turu ilk maçında Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maçın 12. dakikasında Hasan'ın ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Erzurumspor Beşiktaş önünde 1-0'lık üstünlük yakalamış oldu.







İBRAHİM KARTAL'IN İPİNİ ÇEKTİ

Maçın 33. dakikasında N'Koudo penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 67'de Oltan kafa vuruşuyla Erzurum'u 2-1 öne geçirdi. 88'de Caner frikikten eşitliği sağlayan golü attı: 2-2. 90+1'de İbrahim penaltıdan skoru ilan etti: 3-2.







BEŞİKTAŞ'I SOĞUK ÇARPTI

Beşiktaşlı futbolcular, Erzurum'daki soğuk hava sebebiyle kulübede battaniyelerle oturdu.







MAÇIN TELAFİSİ VAR

Avcı, "Basit hatalarla kaybettik. Ancak maçın telafisi var"dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor karşısında son bölümde yaptıkları basit hatalarla kaybettiklerini söyledi. Avcı, "Maçın telafisi var mı? Var... İstanbul'daki maçta elimizden geleni yapıp turu geçmeye çalışacağız. Şimdi ise önümüzde ligde kritik bir Sivas maçı var" dedi.







BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI İSYANI

N'Koudou'nun yerde kaldığı ve Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda Siyah-Beyazlılar kırmızı kart bekledi. Hakemin sarı kart kararı büyük tepki çekti..

Beşiktaşlı futbolcular Erzurum maçının 33. dakikasında N'Koudou'nun Osman tarafından düşürüldüğü ve penaltı ile sonuçlanan pozisyonda kırmızı kart bekledi. Hakemin kararı sarı kart olurken, Siyah-Beyazlılar uzun süre pozisyona itiraz etti.

