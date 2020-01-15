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kupada avantajı kaptı

kupada avantajı kaptı... Sivasspor son 16 turu ilk maçında evinde Yeni spor'u 4-0 yendi. Malatya'daki rövanş öncesi önemli avantaj elde etti.

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