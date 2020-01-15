Bugünkü
Takvim

Anadolu Efes yüksek uçtu

Anadolu Efes THY Euroleague'in 19. hafta maçında evinde Olimpia Milano'yu 88-68 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla 16. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu. Larkin 23 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Anadolu Efes yüksek uçtu
Anadolu Efes THY Euroleague'in 19. hafta maçında evinde Olimpia Milano'yu 88-68 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla 16. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu. Larkin 23 sayıyla maçın en skoreri oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAnadolu Efes yüksek uçtu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri