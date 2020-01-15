Anadolu Efes yüksek uçtu Anadolu Efes THY Euroleague'in 19. hafta maçında evinde Olimpia Milano'yu 88-68 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla 16. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu. Larkin 23 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Anadolu Efes THY Euroleague'in 19. hafta maçında evinde Olimpia Milano'yu 88-68 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla 16. galibiyetini elde ederek zirvedeki yerini korudu. Larkin 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. TÜM MANŞETLER