Muslera: 2.yarıya iyi başlamalıyız

G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera 2. yarıya iyi başlamaları gerektiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı eldiven, 'Seri galibiyetler alırsak motive oluruz' diye konuştu. G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera 2. yarıya iyi başlamaları gerektiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı eldiven, 'Seri galibiyetler alırsak motive oluruz' diye konuştu.
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