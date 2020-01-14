Bugünkü
Takvim

Muslera: 2.yarıya iyi başlamalıyız

G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera 2. yarıya iyi başlamaları gerektiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı eldiven, "Seri galibiyetler alırsak motive oluruz" diye konuştu.

2.yarıya iyi başlamalıyız
G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera 2. yarıya iyi başlamaları gerektiğini söyledi. Sarı-Kırmızılı eldiven, "Seri galibiyetler alırsak motive oluruz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMuslera: 2.yarıya iyi başlamalıyız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri