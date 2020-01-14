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  • 14.01.2020 19:31
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 19:42

Kayserispor - | İlk 11'ler belli oldu

, son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'ler belli oldu

, son 16 turu ilk maçında bugün Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.


İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kayserispor:

Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt



İki ekip arasında 'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da yeni teknik direktör de ilk resmi maçına çıkacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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