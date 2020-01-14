Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Spor gündemine dair konuların konuşulacağı toplantıda kulüplerle ilgili genel konular görüşüldü.

Saat 15.00 sıralarında başlayan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Süper Lig kulüperinin başkanları da katıldı.