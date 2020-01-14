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  • 14.01.2020 15:27
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 15:27

Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyelerini kabul etti. Toplantıda spor kulüplerinin sorunlarına dair önemli konuların konuşulacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ile bir araya geldi. Spor gündemine dair konuların konuşulacağı toplantıda kulüplerle ilgili genel konular görüşüldü.

Saat 15.00 sıralarında başlayan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Süper Lig kulüperinin başkanları da katıldı.

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