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Saray’da soğuk savaş! 'le arasındaki gerilim bir türlü bitmiyor...

Başkanı ’in, “Teknik heyetin maaşı çok fazla” diyerek ’i hedef alması yaşanan gerilimi gözler önüne serdi. Cengiz'in bu şok çıkışla Terim'in Arda konusundaki sözlerinin rövanşını aldığı kulislerde konuşuluyor.

Saray’da soğuk savaş
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında gerilim bir türlü bitmiyor. İkilinin özellikle medya önünde birbirlerini sürekli eleştirmesi gözden kaçmıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in Divan'da yaptığı son açıklamalarla Terim'i hedef alması bunu gözler önüne serdi.



ARDA TURAN FİTİLİ ATEŞLEDİ
Mustafa Cengiz'in, "Arda Turan bizim gündemimizde yok. Geleceğe bakıyoruz sözlerinden sonra Teknik Direktör , "Ben olsam o cümleyi kullanmazdım" sözleriyle Cengiz'i medya önünde eleştirmişti.



CENGİZ'DEN TERİM'E CEVAP
Bu cevap karşısında kayıtsız kalmayan Başkan Divan Kurulu'nda, "Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Teknik ekip ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz"diyerek Fatih Terim'e ince bir mesaj yolladı.



GERİLİM DİNMEK BİLMİYOR
G.Saray Başkanı Cengiz önceki gün yaptığı bu açıklamalarla Terim'den rövanşı aldı. İkilinin medya önünde birbirlerine sürekli mesaj vermesi hoşnutsuzluğu artırırken gözler bundan sonra yapılacak açıklamalara çevrildi.



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