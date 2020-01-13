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Roma yine “hayır” dedi!

'in raporu doğrultusunda 'i kiralamak için çalışmalar yapan 'a yine olumsuz yanıt verdi. Roma kulübünün önceki gün yapılan görüşmede teklifi kabul etmediği ve ikinci kez "hayır" dediği belirlendi. İtalyan kulübünün 1.5 yıllık kiralama önerisine soğuk baktığı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu da koymak istemediği öğrenildi.

Roma yine “hayır” dedi!
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Mert Çetin'i kiralamak için çalışmalar yapan Galatasaray'a yine olumsuz yanıt verdi. Roma kulübünün önceki gün yapılan görüşmede teklifi kabul etmediği ve ikinci kez "hayır" dediği belirlendi. İtalyan kulübünün 1.5 yıllık kiralama önerisine soğuk baktığı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu da koymak istemediği öğrenildi. Galatasaray ise 6 aylık kiralamayı kabul etmiyor.

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