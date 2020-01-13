Jimmy Durmaz’a kulüp aranıyor Galatasaray'da gözden çıkarılan oyuncular arasında bulunan Jimmy Durmaz'a kulüp aranıyor. Tecrübeli futbolcu için yapılan tekliflerin en kısa sürede değerlendirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da gözden çıkarılan oyuncular arasında bulunan Jimmy Durmaz'a kulüp aranıyor. Tecrübeli futbolcu için yapılan tekliflerin en kısa sürede değerlendirilmesi bekleniyor. TÜM MANŞETLER