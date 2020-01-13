Fener’de yüksek tempo

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından dün Belek kampında çift idman yaptı. Ersun Yanal yönetimindeki antermanların ilk bölümü kondisyon ağırlıklı geçerken, idman sonlarında taktik çalışma yapıldı. Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından dün Belek kampında çift idman yaptı. Ersun Yanal yönetimindeki antermanların ilk bölümü kondisyon ağırlıklı geçerken, idman sonlarında taktik çalışma yapıldı.
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