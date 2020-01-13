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Da Costa’yı Trabzon’a önerdiler

Trabzonspor'da stoper arayışı sürerken devre arasında ismi G.Saray ile anılan Da Costa, menajerler tarafından önerildi. Teknik ekip değerlendirme aşamasında.

Da Costa’yı Trabzon’a önerdiler
Trabzonspor'da stoper arayışı sürerken devre arasında ismi G.Saray ile anılan Da Costa, menajerler tarafından önerildi. Teknik ekip değerlendirme aşamasında.

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