Da Costa’yı Trabzon’a önerdiler Trabzonspor'da stoper arayışı sürerken devre arasında ismi G.Saray ile anılan Da Costa, menajerler tarafından önerildi. Teknik ekip değerlendirme aşamasında.

T rabzonspor'da stoper arayışı sürerken devre arasında ismi G.Saray ile anılan Da Costa, menajerler tarafından önerildi. Teknik ekip değerlendirme aşamasında. TÜM MANŞETLER