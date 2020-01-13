Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı...
Siyah- beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek. Bonservisi İtalyan temsilcisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu... Siyah- Beyazlılar, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin Beşiktaş'a çarşamba günü imza atması bekleniyor.
23 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Guilherme bu sezon Yeni Malatyaspor'da 7 gol attı. 6 da asist yaptı.
ADİL GEVREK: KIZGINIZ
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Guilherme transferi nedeniyle Beşiktaş'a kızgınlığımız var. Arayıp müsaade istemeliydiler" dedi.
GUILHERME KİMDİR?
YAŞI: 28
MEVKİİ: O.SAHA
ÜLKESİ: BREZİLYA
OYNADIĞI TAKIMLAR
L.Varşova (1 sezon)
Benevento (3 sezon)
Y.Malatya (2 sezon)
Siyah- beyazlılar bu transfer için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek. Bonservisi İtalyan temsilcisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu... Siyah- Beyazlılar, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin Beşiktaş'a çarşamba günü imza atması bekleniyor.
23 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Guilherme bu sezon Yeni Malatyaspor'da 7 gol attı. 6 da asist yaptı.
ADİL GEVREK: KIZGINIZ
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Guilherme transferi nedeniyle Beşiktaş'a kızgınlığımız var. Arayıp müsaade istemeliydiler" dedi.
GUILHERME KİMDİR?
YAŞI: 28
MEVKİİ: O.SAHA
ÜLKESİ: BREZİLYA
OYNADIĞI TAKIMLAR
L.Varşova (1 sezon)
Benevento (3 sezon)
Y.Malatya (2 sezon)
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