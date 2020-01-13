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, forması giyen Guilherme'yi kadrosuna kattı

, forması giyen orta saha oyuncusu Guilherme’yi kadrosuna kattı. Siyah- beyazlılar bu için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek. temsilcisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu...

Guilherme’de işlem tamam
Transfer çalışmaları için 'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı...



Siyah- beyazlılar bu için Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyecek. temsilcisi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu... Siyah- Beyazlılar, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin Beşiktaş'a çarşamba günü imza atması bekleniyor.



23 MAÇTA 7 GOL 6 ASİST
'ın anlaşmaya vardığı Guilherme bu sezon Yeni Malatyaspor'da 7 gol attı. 6 da asist yaptı.

: KIZGINIZ
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Guilherme transferi nedeniyle Beşiktaş'a kızgınlığımız var. Arayıp müsaade istemeliydiler" dedi.



GUILHERME KİMDİR?

YAŞI: 28

MEVKİİ: O.SAHA

ÜLKESİ:

OYNADIĞI TAKIMLAR

L.Varşova (1 sezon)

Benevento (3 sezon)

Y.Malatya (2 sezon)

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