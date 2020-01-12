TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "takım harcama limitine dair" talebine olumsuz cevap verdi. Bu gelişmenin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun 15 Ocak'ta Riva'da yapacağı kritik t
İHLALLER TESPİT EDİLECEK
Bu toplantıda TFF yönetimi ve denetçiler tüm takımların harcama limitlerini masaya yatıracak ve takımların yaptığı ihlallerin tam tespitini yapacak.
CEZALAR MASAYA YATIYOR
TFF Finansal Fair Play takipçileri toplantıda bir sunum yapacak. Banka yapılandırmalarıyla birlikte limit aşımları değerlendirilip cezalar için yol haritası çizilecek.
PUAN SİLME BU SEZON UYGULANACAK
Harcama limitlerinin aşılması durumunda ihlal oranına göre en ağır ceza 3 puan silinmesi olacak. TFF'den gelen bilgiye göre puan silme cezasının bu sezonu kapsayacağı öğrenildi. Böylece verilecek ceza Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek.
FENERBAHÇE ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR
F.Bahçe'nin borçlarını yapılandırması ve bunu da TFF'ye iletmesi gerekiyor. TFF kabul ederse Fener cezadank urtulacak
Fenerbahçe'de tüm gözler FFP talimatı ile birlikte harcama limit problemine çevrilmiş durumda. F.Bahçe'nin 15 Ocak tarihine kadar borçlarını yapılandırıp bu yapılandırma işlemini TFF'nin onayına sunması gerekiyor. Fenerbahçe'nin iki özel bankayla yapılandırma için görüştüğü ifade ediliyor. Ancak Ziraat Bankası yerine bu iki özel bankayla anlaşma sağlanmasının TFF tarafından kabul edilip edilmeyeceği bu toplanrtıda belli olacak.
İHLALLER TESPİT EDİLECEK
Bu toplantıda TFF yönetimi ve denetçiler tüm takımların harcama limitlerini masaya yatıracak ve takımların yaptığı ihlallerin tam tespitini yapacak.
CEZALAR MASAYA YATIYOR
TFF Finansal Fair Play takipçileri toplantıda bir sunum yapacak. Banka yapılandırmalarıyla birlikte limit aşımları değerlendirilip cezalar için yol haritası çizilecek.
PUAN SİLME BU SEZON UYGULANACAK
Harcama limitlerinin aşılması durumunda ihlal oranına göre en ağır ceza 3 puan silinmesi olacak. TFF'den gelen bilgiye göre puan silme cezasının bu sezonu kapsayacağı öğrenildi. Böylece verilecek ceza Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek.
FENERBAHÇE ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR
F.Bahçe'nin borçlarını yapılandırması ve bunu da TFF'ye iletmesi gerekiyor. TFF kabul ederse Fener cezadank urtulacak
Fenerbahçe'de tüm gözler FFP talimatı ile birlikte harcama limit problemine çevrilmiş durumda. F.Bahçe'nin 15 Ocak tarihine kadar borçlarını yapılandırıp bu yapılandırma işlemini TFF'nin onayına sunması gerekiyor. Fenerbahçe'nin iki özel bankayla yapılandırma için görüştüğü ifade ediliyor. Ancak Ziraat Bankası yerine bu iki özel bankayla anlaşma sağlanmasının TFF tarafından kabul edilip edilmeyeceği bu toplanrtıda belli olacak.
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