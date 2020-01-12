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: Erdoğan’a teşekkür ederim

Florya’nın tapusunun alınması için , “Bu konuda Başkan Erdoğan’a yardımları için teşekkür ediyorum. Aynı bedelle Florya’yı ...” dedi.

Erdoğan’a teşekkür ederim
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin 'a geri kazandırılması ile ilgili Divan'da konuşan , Başkan 'a teşekkür etti. Cengiz, "Florya'yı aynı bedelle . Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın. Biz kendi evimizi, kendi mülkümüzü aldık" diye konuştu. Cengiz ayrıca, "Florya'nın tapusunun geri alınması, benim veya yönetimimin değil Galatasaray camiasının başarısıdır" ifadelerini kullandı.

CAMİANIN BAŞARISI
Cengiz Florya'nın geri alınmasının camianın başarısı olduğunu vurgulayarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

SPORCULARA ÖDÜL DAĞITILDI
G.Saray'da Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 231 üyeye törenle beratları verildi. Ayrıca 2019'da başarılı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere de medalya verildi.

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