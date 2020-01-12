Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Galatasaray'a geri kazandırılması ile ilgili Divan'da konuşan Mustafa Cengiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cengiz, "Florya'yı aynı bedelle geri aldık. Ama en önemlisi Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rakiplerimiz hemen biz de isteriz diye saldırmasın. Biz kendi evimizi, kendi mülkümüzü aldık" diye konuştu. Cengiz ayrıca, "Florya'nın tapusunun geri alınması, benim veya yönetimimin değil Galatasaray camiasının başarısıdır" ifadelerini kullandı.
CAMİANIN BAŞARISI
Cengiz Florya'nın geri alınmasının camianın başarısı olduğunu vurgulayarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
SPORCULARA ÖDÜL DAĞITILDI
G.Saray'da Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 231 üyeye törenle beratları verildi. Ayrıca 2019'da başarılı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere de medalya verildi.
CAMİANIN BAŞARISI
Cengiz Florya'nın geri alınmasının camianın başarısı olduğunu vurgulayarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
SPORCULARA ÖDÜL DAĞITILDI
G.Saray'da Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 231 üyeye törenle beratları verildi. Ayrıca 2019'da başarılı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere de medalya verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.