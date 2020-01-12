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Galatasaray’dan tek gollü prova

Galatasaray, Antalya kampında dün Adana Demirspor'la yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren tek golü 7. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Sofiane Feghouli kaydetti.

Galatasaray’dan tek gollü prova
Galatasaray, Antalya kampında dün Adana Demirspor'la yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren tek golü 7. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Sofiane Feghouli kaydetti.

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