Bugünkü
Takvim

Fenerbahçe’yi bekliyorum

Fenerbahçe TFF'nin harcama limiti ile ilgili ret kararına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets forması giyen Brezilyalı stoper Rafael Forster sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu aynı zamanda defansın solunda da forma giyebiliyor.forması giyen Brezilyalı Rafael Forster, işte bu ifadeleri kullandı...

Fenerbahçe’yi bekliyorum
Fenerbahçe TFF'nin harcama limiti ile ilgili ret kararına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets forması giyen Brezilyalı stoper Rafael Forster sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu aynı zamanda defansın solunda da forma giyebiliyor.

18 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu Forster, bu sezon 18 maçta forma giydi. 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe’yi bekliyorum
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri