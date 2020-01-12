Fenerbahçe’yi bekliyorum

Fenerbahçe TFF'nin harcama limiti ile ilgili ret kararına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets forması giyen Brezilyalı stoper Rafael Forster sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu aynı zamanda defansın solunda da forma giyebiliyor.
18 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu Forster, bu sezon 18 maçta forma giydi. 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
18 MAÇTA 2 GOLÜ VAR
Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edilen Brezilyalı oyuncu Forster, bu sezon 18 maçta forma giydi. 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
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