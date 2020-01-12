Emre: Herkes hazır olmalı

Kaptan Emre Belözoğlu, 2. yarının zorlu geçeceği belirterek, "Herkes forma için hazır olmalı. Maraton uzun ve herkese görev düşecek" dedi.
FENER YENİDEN START ALIYOR
Dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçe, 2. yarı hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Antalya Belek kampında bugün yine çift antrenman yapılacak.
FENER YENİDEN START ALIYOR
Dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçe, 2. yarı hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Antalya Belek kampında bugün yine çift antrenman yapılacak.
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