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Emre: Herkes hazır olmalı

kaptanı , 2. yarının zorlu geçeceği belirterek, "Herkes forma için hazır olmalı. Maraton uzun ve herkese görev düşecek" dedi.

Emre: Herkes hazır olmalı
Kaptan , 2. yarının zorlu geçeceği belirterek, "Herkes forma için hazır olmalı. Maraton uzun ve herkese görev düşecek" dedi.

FENER YENİDEN START ALIYOR
Dünü dinlenerek geçiren , 2. yarı hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Belek kampında bugün yine çift antrenman yapılacak.

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