G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı'nda sürpriz bir çıkışa imza attı. Kulüpte mali disiplini sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, teknik heyet ve oyuncu maaşlarında indirim hedeflediklerinin mesajını verdi.
KANLARI SARI-KIRMIZI DEĞİL
Cengiz, "Gerek takımın, gerekse teknik ekiplerin ücretlendirmesi yüksek. Bunu düzenlemeliyiz. Kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Bedava oynamıyor" diyerek net bir mesaj gönderdi.
TERİM'İ Mİ HEDEF ALDI?
Başkan Cengiz'in 'yüksek ücret' sözleri ile yıllık 3 milyon Euro alan teknik direktör Fatih Terim'i işaret ettiği öne sürüldü. Kulüpte en yüksek yıllık ücret ise 7 milyon Euro ile Falcao'ya ait.
HİÇ FIFA'LIK OLMADIK...
Başkanlığı döneminde ödemelerin düzenli yapıldığını da söyleyen Cengiz, "Hiç FIFA'lık olmadık. Galatasaray asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez." dedi.
YAPILANDIRMA MERHEM OLDU
Borç yapılandırması için ise G.Saray Başkanı, "Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Sağ olsun devletimiz müdahale etti" açıklamasını yaptı.
KANLARI SARI-KIRMIZI DEĞİL
Cengiz, "Gerek takımın, gerekse teknik ekiplerin ücretlendirmesi yüksek. Bunu düzenlemeliyiz. Kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Bedava oynamıyor" diyerek net bir mesaj gönderdi.
TERİM'İ Mİ HEDEF ALDI?
Başkan Cengiz'in 'yüksek ücret' sözleri ile yıllık 3 milyon Euro alan teknik direktör Fatih Terim'i işaret ettiği öne sürüldü. Kulüpte en yüksek yıllık ücret ise 7 milyon Euro ile Falcao'ya ait.
HİÇ FIFA'LIK OLMADIK...
Başkanlığı döneminde ödemelerin düzenli yapıldığını da söyleyen Cengiz, "Hiç FIFA'lık olmadık. Galatasaray asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez." dedi.
YAPILANDIRMA MERHEM OLDU
Borç yapılandırması için ise G.Saray Başkanı, "Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Sağ olsun devletimiz müdahale etti" açıklamasını yaptı.
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