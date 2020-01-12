Bugünkü
Takvim

’nda konuşan Cengiz, Terim ve oyunculara mesaj yolladı: Teknik heyet ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz

Başkanı , “Gerek profesyonel takımın, gerekse de teknik ekiplerimizin ücretlendirmesi çok yüksek. Bunu düzenlememiz lazım.”dedi. Yüksek maaş döneminin son bulacağını işaret etti...

Teknik heyet ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı'nda sürpriz bir çıkışa imza attı. Kulüpte mali disiplini sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, teknik heyet ve oyuncu maaşlarında indirim hedeflediklerinin mesajını verdi.

KANLARI SARI-KIRMIZI DEĞİL
Cengiz, "Gerek takımın, gerekse teknik ekiplerin ücretlendirmesi yüksek. Bunu düzenlemeliyiz. Kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Bedava oynamıyor" diyerek net bir mesaj gönderdi.



TERİM'İ Mİ HEDEF ALDI?
Başkan Cengiz'in 'yüksek ücret' sözleri ile yıllık 3 milyon Euro alan teknik direktör 'i işaret ettiği öne sürüldü. Kulüpte en yüksek yıllık ücret ise 7 milyon Euro ile Falcao'ya ait.

HİÇ FIFA'LIK OLMADIK...
Başkanlığı döneminde ödemelerin düzenli yapıldığını da söyleyen Cengiz, "Hiç 'lık olmadık. asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez." dedi.



YAPILANDIRMA MERHEM OLDU
Borç yapılandırması için ise G.Saray Başkanı, "Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Sağ olsun devletimiz müdahale etti" açıklamasını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDivan Kurulu’nda konuşan Cengiz, Terim ve oyunculara mesaj yolladı: Teknik heyet ve oyuncuların maaşını indirmeliyiz
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri