Çimşir Fırtına’da makyaj yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir agresif bir takım ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. Buna göre öncelikle kanatlar aktif olarak kullanılacak. Bek oyuncuları da ofansa katkı yapacak. Bloklar arası geçişte orta saha daha fazla sorumluluk alacak. Trabzonspor daha çok pas yapacak. Ayrıca takım geriye çekilmeyecek. Yedekte düşünülen oyuncular ise sürekli olarak hazır tutulacak.
ANTALYA'DA SON İDMAN
Trabzonspor Antalya'da son idmanını dün yaptı. Bordo-Mavililer bu antrenmanın ardından Trabzon'a geri döndü.
UĞURCAN&YUSUF KUPADA YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışamayan Uğurcan ve Yusuf Sarı Denizlispor maçında forma giyemeyecek
ANTALYA'DA SON İDMAN
Trabzonspor Antalya'da son idmanını dün yaptı. Bordo-Mavililer bu antrenmanın ardından Trabzon'a geri döndü.
UĞURCAN&YUSUF KUPADA YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışamayan Uğurcan ve Yusuf Sarı Denizlispor maçında forma giyemeyecek
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