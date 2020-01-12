Beşiktaş Bahçeşehir’e 1 sayı farkla kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SKODA

HARMASH

ÇAYKUR

RİZESPOR'DA

BRON

JAMES'TEN

XAVI

erbalife

ÖZGÜVENİMİZ

öztepe'nin

Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümütamamlanan maçta2. uzatma sonundayendi.Diğer sonuçlar:forvetveortasaha oyuncusu'ı renklerinekattı. Kulüp,dan 33yaşındaki'yı 1,5 yıllığınatransfer ederken,den 29yaşındaki'ı ise sezonsonuna kadar kiraladı.Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks 'i 129-114 yendiği karşılaşmada LeBron James, Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu. LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kuzma ise takımına 26 sayılık katkıda bulundu.Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verileceği iddia edildi. Gündemdeki isim Xavi Hernandez.Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, evinde Galatasaray'ı 76-57 yendi. Ormanspor ise BOTAŞ'ı 86-67 ile geçtiyıldız oyuncusu Napoleoni, Teknik Direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle birlikte özgüvenlerinin arttığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, Göztepe taraftarına övgüler yağdırdı.1. Lig lideri Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni Malatya'dan forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran takımının devre arası kampına katılacak