Beşiktaş Bahçeşehir’e 1 sayı farkla kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümü 81-81 tamamlanan maçta Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 2. uzatma sonunda 92-91 yendi.
Diğer sonuçlar: Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom: 93-71, Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma: 91-82, Fenerbahçe Beko-Sigortam. Net İTÜ: 94-83
MILAN SKODA&HARMASH ÇAYKUR RİZESPOR'DA
Çaykur Rizespor Kulübü, Çek forvet Milan Skoda ve Ukraynalı orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı renklerine kattı. Kulüp, Slavia Prag'dan 33 yaşındaki Milan Skoda'yı 1,5 yıllığına transfer ederken, Dinamo Kiev'den 29 yaşındaki Denys Harmash'ı ise sezon sonuna kadar kiraladı.
LE BRON JAMES'TEN 35 SAYILIK İSTATİSTİK
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks 'i 129-114 yendiği karşılaşmada LeBron James, Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu. LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kuzma ise takımına 26 sayılık katkıda bulundu.
XAVI GERİ DÖNÜYOR
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verileceği iddia edildi. Gündemdeki isim Xavi Hernandez.
DİŞİ ASLAN'IN TADI YOK
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, evinde Galatasaray'ı 76-57 yendi. Ormanspor ise BOTAŞ'ı 86-67 ile geçti
ÖZGÜVENİMİZ ARTTI
Göztepe'nin yıldız oyuncusu Napoleoni, Teknik Direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle birlikte özgüvenlerinin arttığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, Göztepe taraftarına övgüler yağdırdı.
RAHMAN HATAY'DA
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni Malatya'dan forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran takımının devre arası kampına katılacak
Diğer sonuçlar: Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom: 93-71, Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma: 91-82, Fenerbahçe Beko-Sigortam. Net İTÜ: 94-83
MILAN SKODA&HARMASH ÇAYKUR RİZESPOR'DA
Çaykur Rizespor Kulübü, Çek forvet Milan Skoda ve Ukraynalı orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı renklerine kattı. Kulüp, Slavia Prag'dan 33 yaşındaki Milan Skoda'yı 1,5 yıllığına transfer ederken, Dinamo Kiev'den 29 yaşındaki Denys Harmash'ı ise sezon sonuna kadar kiraladı.
LE BRON JAMES'TEN 35 SAYILIK İSTATİSTİK
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks 'i 129-114 yendiği karşılaşmada LeBron James, Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu. LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kuzma ise takımına 26 sayılık katkıda bulundu.
XAVI GERİ DÖNÜYOR
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verileceği iddia edildi. Gündemdeki isim Xavi Hernandez.
DİŞİ ASLAN'IN TADI YOK
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çankaya Üniversitesi, evinde Galatasaray'ı 76-57 yendi. Ormanspor ise BOTAŞ'ı 86-67 ile geçti
ÖZGÜVENİMİZ ARTTI
Göztepe'nin yıldız oyuncusu Napoleoni, Teknik Direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle birlikte özgüvenlerinin arttığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, Göztepe taraftarına övgüler yağdırdı.
RAHMAN HATAY'DA
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni Malatya'dan forma giyen sol bek Rahman Buğra Çağıran takımının devre arası kampına katılacak
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