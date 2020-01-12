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için seferberlik

'ın Sırp yıldızı , kampında sakatlık geçirmişti. Acılar içinde yerde kalan Sırp oyuncunun tedavisine ise hemen başlanmıştı. Ljajic için sağlık ekibinin seferber olduğu ve oyuncuyu maçına yetiştirecekleri öğrenildi.

Adem Ljajic için seferberlik
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Antalya kampında sakatlık geçirmişti. Acılar içinde yerde kalan Sırp oyuncunun tedavisine ise hemen başlanmıştı. Ljajic için sağlık ekibinin seferber olduğu ve oyuncuyu maçına yetiştirecekleri öğrenildi. Abdullah Avcı da oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor.

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