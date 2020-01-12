Adem Ljajic için seferberlik

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Antalya kampında sakatlık geçirmişti. Acılar içinde yerde kalan Sırp oyuncunun tedavisine ise hemen başlanmıştı. Ljajic için sağlık ekibinin seferber olduğu ve oyuncuyu Sivas maçına yetiştirecekleri öğrenildi. Abdullah Avcı da oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor.
- Spor
- 12.01.2020
- Gazete
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