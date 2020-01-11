Sörloth atmaya devam ediyor Trabzonspor Antalya kampındaki 2. ve son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani Tiran'ı 1-0 yendi. Bordo- Mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

T rabzonspor Antalya kampındaki 2. ve son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani Tiran'ı 1-0 yendi. Bordo- Mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Karşılaşmada hafif bir sakatlık geçiren Sturridge oyuna devam edemedi.



TRABZON'DAN 'LİMİT' TEPKİSİ!

T rabzonspor , harcama limitlerinin TFF tarafından esnetileceği iddialarına sert çıktı. Yapılan açıklamada "Limitlerin %30'dan 40'a çıkartılmasına nasıl itiraz ettiysek "harcama limitlerinin esnetilmesi"ne yönelik girişimlere de karşı çıkıyoruz" denildi.