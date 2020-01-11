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Sörloth atmaya devam ediyor

Trabzonspor Antalya kampındaki 2. ve son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani Tiran'ı 1-0 yendi. Bordo- Mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Sörloth atmaya devam ediyor
Trabzonspor Antalya kampındaki 2. ve son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani Tiran1-0 yendi. Bordo- Mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Karşılaşmada hafif bir sakatlık geçiren Sturridge oyuna devam edemedi.

TRABZON'DAN 'LİMİT' TEPKİSİ!
Trabzonspor, harcama limitlerinin TFF tarafından esnetileceği iddialarına sert çıktı. Yapılan açıklamada "Limitlerin %30'dan 40'a çıkartılmasına nasıl itiraz ettiysek "harcama limitlerinin esnetilmesi"ne yönelik girişimlere de karşı çıkıyoruz" denildi.

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