A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor canlı yayınında Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtladı. İşte Güneş'in özel açıklamaları: "Grubumuzda İtalya çok güçlü bir takım. Diğer rakiplerimiz İsviçre ve Galler de ciddiye alınması gereken ekipler. Hedefimiz grup lideri olarak üst tura yükselmek. Ancak en önemlisi gruptan çıkmak"
TECRÜBE OLMALI
"Avrupa şampiyonası'na katıldık ama bunu sürdürmeliyiz. Euro 2020'de kazanacağımız tecrübe 2022 Dünya Kupası için de yol gösterici olmalı. Caner Osmanpaşa'yı, Mert Hakan'ı beğeniyorum ama henüz Milli Takıma çağıramadım. İhtiyacımıza göre değerlendireceğiz"
KENDİNE GÜVENEN BİR GRUP VAR
A Milli Takım futbolcularından övgü ile bahseden Şenol Güneş, "Kendine güvenen, genç bir oyuncu topluluğu var. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. İyi gidersek bunu yeterli görmeyeceğiz" diye konuştu.
Şenol Güneş, dün Galatasaray kampını ziyaret etti. Fatih Terim ile bir araya geldi.
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