Jailson: Fener’de tarihe geçmek isterim

enerbahçe'nin





GUSTAVO GUSTAVO

futbolcusuformaylaşampiyonluk yaşayarakkulüp tarihine geçmek istediğinisöyledi.kampındabasın mensuplarının sorularınıyanıtlayan, "Buradakalmak istiyorum. Çokmutluyum. Kontratımın sonunakadar burada kalmak ve taraftarımutlu etmek istiyorum.Hedefim şampiyonluk kazanıptarihine geçmek."ifadesini kullandı.yaşındaki orta saha oyuncusu,"Her oyuncu milli takımforması giymek ister. Kimbilir? Bir günforması giyebilirim.Hedefim bu." dedi.takımınşampiyonlukyarışının içindeolacağınıda söyledi.Gustavo'yu çocukluğundan beri takip ettiğini söyleyen Jailson,dedi. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve daha çok stoperde görev yapan Jailson 1 gole imza attı.