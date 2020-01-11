Jailson: Fener’de tarihe geçmek isterim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson Marques Siqueira, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçmek istediğini söyledi. Belek kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jailson, "Burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum. Kontratımın sonuna kadar burada kalmak ve taraftarı mutlu etmek istiyorum. Hedefim şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek." ifadesini kullandı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Her oyuncu milli takım forması giymek ister. Kim bilir? Bir gün Brezilya Milli Takım forması giyebilirim. Hedefim bu." dedi. Jailson 4-5 takımın şampiyonluk yarışının içinde olacağını da söyledi.
GUSTAVO İLE OYNAMAK BÜYÜK ONUR
Gustavo'yu çocukluğundan beri takip ettiğini söyleyen Jailson, "Onunla birlikte oynamak büyük bir onur" dedi. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve daha çok stoperde görev yapan Jailson 1 gole imza attı.
GUSTAVO İLE OYNAMAK BÜYÜK ONUR
Gustavo'yu çocukluğundan beri takip ettiğini söyleyen Jailson, "Onunla birlikte oynamak büyük bir onur" dedi. Ligin ilk yarısında 14 maçta forma giyen ve daha çok stoperde görev yapan Jailson 1 gole imza attı.
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