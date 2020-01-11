Guilherme Beşiktaş’ta

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozdu... Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan, bonservisi ise İtalya'nın Benevento takımında bulunan orta saha oyuncusu Guilherme'nin transferini bitirdi. İtalyan ekibiyle Guilherme için her konuda anlaşan Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor'dan ise tepki geldi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Guilherme konusunda bizimle görüşen kimse olmadı. Bu tranfseri etik bulmuyorum. Beşiktaş'ın bizi araması ve müsaade alması gerekiyordu. Avukatımız bu konuyla ilgileniyor" dedi.
17 MAÇTA 5 GOL 6 ASİST
Guilherme ligin ilk yarısında 17 maçta oynadı. 5 gol attı, 6 asist yaptı.
17 MAÇTA 5 GOL 6 ASİST
Guilherme ligin ilk yarısında 17 maçta oynadı. 5 gol attı, 6 asist yaptı.
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