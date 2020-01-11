Guilherme Beşiktaş’ta Kartal, Yeni Malatya’da kiralık oynayan, bonservisi ise Benevento’da bulunan Brezilyalı oyuncunun transferini bitirdi . Yeni Malatya Başkanı, “Beşiktaş’ın yaptığı etik değil” dedi.

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozdu... Siyah-Beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan, bonservisi ise İtalya'nın Benevento takımında bulunan orta saha oyuncusu Guilherme'nin transferini bitirdi. İtalyan ekibiyle Guilherme için her konuda anlaşan Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor'dan ise tepki geldi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Guilherme konusunda bizimle görüşen kimse olmadı. Bu tranfseri etik bulmuyorum. Beşiktaş'ın bizi araması ve müsaade alması gerekiyordu. Avukatımız bu konuyla ilgileniyor" dedi.



17 MAÇTA 5 GOL 6 ASİST

G uilherme ligin ilk yarısında 17 maçta oynadı. 5 gol attı, 6 asist yaptı.