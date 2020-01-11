Galatasaray'a Henry Onyekuru’dan kötü haber! G.Saray, Nijeryalı yıldızın sıtmaya yakalandığını açıkladı. Bu gelişme şok etkisi yarattı. Antalya kampına götürülmeyen Henry Onyekuru'nun tedavisi İstanbul'da yapılacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru'dan şok haber... Sarı-Kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcunun ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi. Sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanılmayan Onyekuru'nun yüksek ateşini sorgulayan sağlık ekibinin yapılan inceleme neticesinde sıtma bulgusuna ulaştığı aktarıldı. Tedavisine hemen başlanılan Nijeryalı futbolcunun sahalara dönüş tarihi ile ilgili ise kulüpten bir açıklama yapılmadı.



Onyekuru'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süre daha da uzayabilir.



ANTALYA KAMPI KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Antalya kampına götürülmeyen Henry Onyekuru'nun tedavisi İstanbul'da yapılacak.