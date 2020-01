Fenerbahçe’nin Alanya’nın Brezilyalı stoperi Welinton ile anlaştığı iddia edildi F.Bahçe’nin Welinton’un menajeriyle anlaşma sağladığı ve Alanya ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Welinton’un da çubuklu formayı giymek istediği ifade edildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 11 Ocak 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

F enerbahçe , 2. stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe hem Alanyaspor hem de kadrosuna katmak istediği Welinton ile görüştüğü ifade ediliyor. Alanya'nın, Welinton için 1.3 milyon Euro istediği, F.Bahçe'nin ise rakamı düşürmek istediği öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun da F.Bahçe'de oynamak istediği ve bu isteğini kulübü Alanya'ya da ileteceği iddia edildi.



SAĞLAM VE İSTİKRARLI

Süper Lig'in en istikrarlı stoperlerinden birisi olan Welinton, 2017'den beri Alanya fodrması giyiyor. Brezilya U-20 formasını da 8 kez giydi.



FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR

Belek kampında her gün çift idman yapan Fenerbahçe, dün de hız kesmedi. Kanarya sabah ve akşam olmak üzere iki anterman yaptı. Çalışmalar bugün de devam edecek. Fenerbahçe, Kayseri ile oynayacağı Türkiye Kupası maçına kadar çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürecek.



EMRE HALA TAKIMA KATILAMADI

Gribal enfeksiyon nedeniyle takımla birlikte idmanlara çıkamayan kaptan Emre Belözoğlu dün salonda çalıştı. Emre'nin bugün veya yarın takımla çalışması bekleniyor. Emre Belözoğlu, kariyerinin son sezonunu yaşıyor.



ALPER&EKİCİ HER AN AÇIKLANABİLİR...

Yeni Malatyaspor'un istediği Mehmet Ekici ve Alper Potuk'un her ikisinin ya da birinin transferinin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği öğrenildi.