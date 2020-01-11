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Başkanı , ’ı hedef aldı: lerde yönetimin imzası yok

Başkan , ibra edilmeyen ile ilgili "O dönem yapılan lerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük... Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır” dedi...

Transferlerde yönetimin imzası yok
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ibra edilmeyen eski başkan Fikret Orman ile ilgili açıklamalar yaptı. Başkan Çebi, "İbra edilmeyen tarihlere baktığımız zaman, o dönem yapılan transferlerde yönetim kurulu kararları olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

İMZALARI ORMAN ATMIŞ!
Çebi, "Tamamen Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan kararlar alınmış ve bu imzaları başkan atmış. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır" dedi.



TFF İZİN VERİRSE ALIRIZ
Transfer limiti hakkında konuşan Çebi, "TFF, faiz indiriminde doğan %15 hakkı kullanmamıza onay verirse, 25-30 milyon TL harcaması yapabiliriz. İki transfer istiyoruz" diye konuştu.

YENİ FEDA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Bazı oyunculardan maaş indirimi isteyip istemeyecekleri yönünde gelen soruyu yanıtlayan Çebi, "Bazı arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yeni vergi sistemi ile ilgili de görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

KARA KARTAL'DAN TATSIZ PROVA
Beşiktaş, 1. Lig ekibi Altınordu ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini 9'da Lens ve 35'te Burak attı.

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