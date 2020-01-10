Bugünkü
Takvim

Ve Ajax’a imzaya gitti

'da devre arasının ilk resmi vedası gerçekleşiyor... Sarı-Kırmızılılar'ın gözden çıkardığı eski kulübü Ajax'a imza atmak için dün akşam Amsterdam'a gitti. Hollandalı forvet bugün sağlık kontrolünden geçip 5 aylık imzayı atacak.

Ve Ryan Babel Ajax’a imzaya gitti
Galatasaray'da devre arasının ilk resmi vedası gerçekleşiyor... Sarı-Kırmızılılar'ın gözden çıkardığı Ryan Babel eski kulübü Ajax'a imza atmak için dün akşam Amsterdam'a gitti. Hollandalı forvet bugün sağlık kontrolünden geçip 5 aylık imzayı atacak.

DIAGNE TAKTİĞİ UYGULANACAK!
G.Saray yönetiminin Babel'in kalan 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşını karşılaşacağı, buna karşın ise Ajax'ın kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriVe Ryan Babel Ajax’a imzaya gitti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri