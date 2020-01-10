Ve Ryan Babel Ajax’a imzaya gitti

Galatasaray'da devre arasının ilk resmi vedası gerçekleşiyor... Sarı-Kırmızılılar'ın gözden çıkardığı Ryan Babel eski kulübü Ajax'a imza atmak için dün akşam Amsterdam'a gitti. Hollandalı forvet bugün sağlık kontrolünden geçip 5 aylık imzayı atacak.



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G.Saray yönetiminin Babel'in kalan 1 milyon 250 bin Euro'luk maaşını karşılaşacağı, buna karşın ise Ajax'ın kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.