Adem Ljajic korkuttu Dünkü idmanı sakatlanarak yarım bırakan Adem Ljajic herkesi korkuttu. Ancak Sırp yıldızın önemli bir sıkıntısının olmadığı, 4-5 gün dinleneceği açıklandı.

Dünkü idmanı sakatlanarak yarım bırakan Adem Ljajic herkesi korkuttu. Ancak Sırp yıldızın önemli bir sıkıntısının olmadığı, 4-5 gün dinleneceği açıklandı. TÜM MANŞETLER