Adem Ljajic korkuttu

Dünkü idmanı sakatlanarak yarım bırakan Adem Ljajic herkesi korkuttu. Ancak Sırp yıldızın önemli bir sıkıntısının olmadığı, 4-5 gün dinleneceği açıklandı. Dünkü idmanı sakatlanarak yarım bırakan Adem Ljajic herkesi korkuttu. Ancak Sırp yıldızın önemli bir sıkıntısının olmadığı, 4-5 gün dinleneceği açıklandı.
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