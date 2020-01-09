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Tartışılan transfer ! Yönetim taraftarın büyük isyanına kulak vermedi

Sarı-Lacivertliler 6 ayda 1 resmi maça çıkan ’yi sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Gineli stoperin transferi büyük bir tartışmaya yol açtı...

Tartışılan transfer Simon Falette
Sezonun ilk yarısında savunmada yaşanan sıkıntılar sonrası stoper transferi için düğmeye basan Fenerbahçe'den tartışılacak bir hamle geldi... Sarı-Lacivertliler bu sezonki performansı büyük eleştiri alan Eintracht Frankfurtlu Simon Falette'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıklandı. Gineli oyuncunun opsiyon tutarı ise belirtilmedi.



BU SEZON SADECE 90 DAKİKA!
Fenerbahçe ile dün sözleşme imzalayan Falette bu sezon Bundesliga'da sadece 1 maçta forma giyebildi. 27 yaşındaki futbolcu kalan 16 maçın 10'unda ise kadroya bile giremedi. 2021'e kadar sözleşmesi olan Falette geçen sezon ise ligde 7 maçta oynamıştı.



"ALİ KOÇ VİZYONU BU MUYDU?"
Fenerbahçeli taraftarlar Falette ile anlaşılmasına üzerinden çok büyük tepki gösterdi. Özellikle Başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli'ye isyan bayrağını açan taraftarlar, "Ne umduk ne bulduk. Ali Koç vizyonu bu muydu?" diye isyan etti.

SESSİZ SEDASIZ 'A AYAK BASTI
F.Bahçe'nin renklerine bağladığı dün sessiz bir şekilde İstanbul'a geldi... Bir havalimanı personeli, Gineli futbolcuyla fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı.



FALETTE: ÇOK MUTLUYUM
Fener'in yeni transferi Falette, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim. Transferim için çok mutluyum" diye konuştu.

Falette'nin son 6 ayda 1 maça çıkması büyük bir soru işareti oluşturuyor.




ŞİMDİ SIRADA TORUNARIGHA VAR
Rami'yi göndermeye, Sadık'ın da sözleşmesini dondurmaya hazırlanan , Falette'nin ardından Torunarigha'yı da bitirmeyi hedefliyor.

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