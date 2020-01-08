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stoperine kavuşuyor! Sampdoria’ya Murillo Aslan’a...

Cimbom’un gözdesi Murillo’yu bırakmaya soğuk bakan Sampdoria, ile büyük oranda anlaştı... n basınına göre Kjaer imzayı atarsa, Kolombiyalı stoper de kiralık olarak G.Saray'a gidecek...

Kjaer Sampdoria’ya Murillo Aslan’a
Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine Galatasaray durmuyor!.. Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper arayışına başlayan Sarı-Kırmızılılar mutlu sona yaklaştı. İtalya'dan gelen haberlere göre yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alan Sampdoria'lı Jeison Murillo'yu kiralıyor.

GÖNDERMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ
Çizme basını, stoper rotasyonundaki Alex Ferrari'nin sakatlığı nedeniyle Kolombiyalı yıldızı göndermekten vazgeçen Sampdoria'nın Simon Kjaer ile anlaştığını yazdı.




Gazeteler, Danimarkalı yıldızın imzası sonrası Murillo'nun da Türkiye'ye gideceğini belirtti.



ZORUNLU OPSİYONLA KİRALADILAR
Sampdoria sezon başı Murillo'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla Valencia'dan kiralamıştı. Bu nedenle İtalyan kulübünün Murillo'yu G.Saray'a göndermesi konusunda engel oluşturmayacak.


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