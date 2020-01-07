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Trabzonspor kuvvet depoladı

'teki hazırlıklarına dün de devam etti. Sabah idmanı ağır yağış nedeniyle salonda yapıldı. Bordo-Mavililer kuvvet ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor kuvvet depoladı
Trabzonspor Antalya Belek'teki hazırlıklarına dün de devam etti. Sabah idmanı ağır yağış nedeniyle salonda yapıldı. Bordo-Mavililer kuvvet ağırlıklı çalıştı.

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