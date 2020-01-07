Trabzonspor kuvvet depoladı

Trabzonspor Antalya Belek'teki hazırlıklarına dün de devam etti. Sabah idmanı ağır yağış nedeniyle salonda yapıldı. Bordo-Mavililer kuvvet ağırlıklı çalıştı. Trabzonspor Antalya Belek'teki hazırlıklarına dün de devam etti. Sabah idmanı ağır yağış nedeniyle salonda yapıldı. Bordo-Mavililer kuvvet ağırlıklı çalıştı.
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