Kartal salonda çalıştı

Beşiktaş, 2. yarı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile devam ettirdi... Beşiktaş'ın basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Beşiktaş'ınbasına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.
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