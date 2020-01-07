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salonda çalıştı

, 2. yarı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile devam ettirdi... Beşiktaş'ın basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kartal salonda çalıştı
Beşiktaş'ın basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

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